Военнослужащий Нацгвардии РК стал чемпионом мира по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-18 сентября в городе Констанца (Румыния) прошел Кубок мира по борьбе. В весовой категории до 82 кг первое место завоевал военнослужащий Национальной гвардии РК сержант Еламан Койшыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

В общемировом первенстве приняли участие представители 13 стран. Гвардеец, одержав победу, подтвердил спортивное звание – мастер спорта международного класса.

«В ходе соревнований я провел несколько матчей. Боролся с румынами, молдаванами. В финале я одержал победу над борцом из Туниса», - рассказывает Еламан.

Еламан Койшыбаев служит по контракту в воинской части 6655 Национальной гвардии в городе Актобе. Обеспечивает общественную безопасность и порядок города в составе батальона оперативного назначения.

За бдительность и неподкупность неоднократно награждался командованием Национальной гвардии. Пользуется высоким авторитетом среди сослуживцев. Вместе со своей супругой Акботой Айтжановной воспитывает дочь по имени Айару.

«Спортом я занимаюсь с детства. В данный момент прохожу воинскую службу по контракту и параллельно готовлюсь к спортивным соревнованиям. Считаю, что каждый гражданин – защитник своей Родины, должен быть физически подготовленным. Командование Национальной гвардии постоянно оказывает мне поддержку и создает условия для занятий спортом. Хочу поблагодарить своих командиров, которым посвятил сегодняшнюю победу», - говорит чемпион.

Фото: facebook.com/qriim.mvdrk

