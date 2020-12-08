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    Военнослужащим Аягозского гарнизона вручили ключи от 60 квартир

    8 Декабря 2020, 16:48

    АЯГОЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащим и членам семей Аягозского гарнизона были торжественно вручены ключи от 60 квартир в военном городке «Южный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Это позволило решить жилищный вопрос многих военнослужащих, обеспечить им необходимые условия для прохождения военной службы.

    Новые квартиры прошли полную внутреннюю отделку. В них установлены электроплиты, водонагреватели и гардеробные шкафы. Подключена пожарная сигнализация, установлены приборы учета электроэнергии и воды. Дом облицован огнеупорными материалами. Двор заасфальтирован, в нем оборудованы детская игровая и спортивная площадки с тренажерами.

    Многие жилые здания военного городка построены в 70-90-е годы прошлого века. В результате капитального ремонта домов уже практически все из них обрели новый облик, являются удобными и комфортными для проживания.

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