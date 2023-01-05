Военнослужащих привлекли к спасательным работам на дорогах в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» Вооруженных сил привлечены к расчистке дорог и оказанию помощи водителям и пассажирам автотранспортных средств, застрявших на дорогах из-за непогоды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Резкое усиление ветра и возникновение метели создали сложную ситуацию на республиканских трассах и дорогах местного значения в восточном регионе. На помощь территориальному спасательному подразделению Министерства по чрезвычайным ситуациям пришли военнослужащие танковой бригады и инженерно-саперного батальона Аягозского гарнизона. На 40 километре трассы «Алматы - Усть-Каменогорск» под руководством начальника бронетанковой службы майора Ержана Быжкеева военнослужащие вызволили из снежного плена и эвакуировали на специальной технике 50 человек и около 10 автомашин. Все они были доставлены в город Аягоз. В мероприятиях по ликвидации снежных заносов на данный момент задействованы пять единиц военной техники», - говорится в сообщении Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны РК.



