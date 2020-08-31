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    Военнослужащих наградили медалями к 25-летию Конституции РК

    31 Августа 2020, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось торжественное собрание. В преддверии празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан военнослужащим и служащим Вооруженных Сил были вручены юбилейные награды и грамоты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», а также грамоты военнослужащим вручил министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

    «Текст Основного закона страны выражает интересы всего казахстанского народа, обеспечивая баланс и стабильность, – сказал в своем выступлении министр. – Для армии Конституция имеет особо важное значение».

    Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные Силы из года в год наращивают потенциал для защиты конституционного строя и укрепления обороноспособности независимого Казахстана. Ежедневно качество и интенсивность боевой подготовки выходят на новый уровень, совершенствуется техническое оснащение войск, обеспечиваются социальные гарантии военнослужащим.

    «Армия должна быть сплочена во имя защиты Родины не только по конституционному долгу, но и по личному убеждению, руководствуясь осознанным выбором, везде и всегда следовать своему главному предназначению – быть глубоко преданным своему Отечеству, народу, Президенту, Елбасы!», – подчеркнул министр.

    Указами Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего ВС 260 военнослужащих и служащих Вооруженных Сил награждены медалями. 38 человек приказом министра обороны награждены грамотами.

    Одновременно торжественные мероприятия, посвященные юбилею Конституции, прошли в воинских частях и соединениях Вооруженных Сил.

    Мероприятия проходили с соблюдением карантинных мер в дистанционном режиме.

    Как отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на международной конференции, посвященной 25-летию Конституции: «Конституция Казахстана воплотила в себе богатый многовековой опыт и мудрость казахского народа в сочетании с передовыми достижениями мировой правовой мысли».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Конституция
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