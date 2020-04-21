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      Северо-Казахстанская область

    Военнослужащие защищают села от паводка в СКО

    21 Апреля 2020, 17:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области военнослужащие воинской части 6637 РгК «Орталық» Национальной гвардии РК помогают защитить село Мичурино от подтопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мичурино расположено вблизи Петропавловска. Сейчас возле областного центра наблюдают повышение уровня воды.

    «40 человек воинской части привлекли к противопаводковым мероприятиям. Гвардейцы возвели защитные сооружения. Личный состав уложил 800 мешкотар и возвел искусственную дамбу высотой 2,5 метра и длиной 20 метров. 21 апреля для борьбы с паводком в посёлок Мичурино направили 60 военнослужащих, 3 роты оперативного назначения воинской части 6637», - сообщили в пресс-службе воинской части.

    Ранее спасатели сообщали, что в ближайшие дни в Петропавловске ожидается пик паводка. Буквально сегодня, 21 апреля, заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин заявил, что «наиболее сложная обстановка по разливу реки - в городе Петропавловске, где проводятся определенные превентивные мероприятия».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Армия Паводок Регионы Казахстана
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