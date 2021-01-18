Военнослужащие за день пополнили банк крови на 50 литров в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Постоянными донорами Жамбылского областного центра крови города Тараза являются многие военнослужащие регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны РК, на днях по договоренности с руководством регионального командования «Юг» выездная медицинская бригада Жамбылского областного центра крови прибыла со специальным оборудованием в штаб командования.

«Почти все офицеры и военнослужащие по контракту изъявили желание сдать кровь, - пояснили в ведомстве. - Некоторые сделали это в первый раз, но многие из них являются донорами не первый год. Понимая, что военная служба не позволяет военнослужащим отрываться от дежурств и выезжать в стационарный центр крови, трансфузиологи сами готовы прибыть к военным. Для этого у них развернуты мобильные бригады, оснащенные автомобильной техникой и специальным медицинским оборудованием».

«Военнослужащие частей регионального командования «Юг» являются самыми лучшими нашими донорами, – признается заведующая отделением областного центра крови Татьяна Островерхая. – Все военные имеют крепкое здоровье, у них всегда во всем порядок, а главное – за один приезд в воинскую часть мы существенно пополняем запас крови. Только за один день армейцы пополнили банк крови на 50 литров».

Сотрудники донорского центра Жамбылской области поддерживают давнюю дружбу с военнослужащими регионального командования «Юг». Тому способствует высокая группа здоровья, в которую входят военнослужащие, их высокая дисциплина и готовность помогать, - отметили в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра МО РК.

«Наши военнослужащие всегда с готовностью отзываются на призыв сдать кровь, – комментирует начальник медицинской службы управления командующего РгК «Юг» подполковник Улугбек Розметов. – Мы понимаем, как важно пополнять банк крови. Ведь кому-то это поможет вернуть здоровье и спасти жизнь».

Отметим, что Жамбылский областной центр крови заготавливает важно необходимые новые компоненты крови, такие как тромбоциты, используемые при недостаточном образовании их в костном мозге и других онкологических заболеваниях с поражением костного мозга, широко используемых в онкологии, гематологии, гинекологии, хирургии. Центр крови оснащен новейшим, отвечающим всем стандартам качества, оборудованием из 19 стран дальнего и ближнего зарубежья.

В минувшем году Жамбылский областной центр крови управления здравоохранения акимата Жамбылской области прошел аккредитацию на соответствие требованиям установленных стандартов, получив официальное подтверждение наличия высокого качества оказания медицинской помощи, безопасности пациентов (доноров) и персонала.