Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Великая Победа

    Военнослужащие вписали немало ярких страниц в историю Отечества - министр обороны

    7 Мая 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства РК.

    «Несомненно, в строительство Вооруженных сил, обеспечение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, воспитание подчиненных в духе казахстанского патриотизма огромный вклад вносят наши военнослужащие и, конечно, ветераны, которые стояли у истоков создания казахстанской армии. Военнослужащими Вооруженных сил вписано немало ярких и героических страниц в историческую летопись Отечества», - говорится в тексте поздравления.

    Министр выразил уверенность, что личный состав будет и впредь отдавать все свои силы, знания и умения для решения поставленных задач, всегда будет образцом в выполнении воинского долга, крепить и умножать боевые традиции воинов-казахстанцев старших поколений.

    «Авторитет, жизненный опыт, боевая закалка и духовный потенциал ветеранов имеют важную ценность, по-прежнему востребованы и находят достойное применение. Многие из Вас и по сей день отдают свой богатейший войсковой опыт молодому поколению офицеров, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи», - отметил Руслан Жаксылыков.

    Министр обороны пожелал личному составу Вооруженных Сил, ветеранам, гражданскому персоналу, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и труде на благо нашей Родины – Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО