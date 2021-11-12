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    Военнослужащие Вооруженных Сил пройдут ревакцинацию от коронавируса

    12 Ноября 2021, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С третьей декады ноября текущего года планируется начать ревакцинацию личного состава казахстанской армии от COVID-19. Поручение о проведении в стране кампании по ревакцинации дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию моногородов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации населения выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции.

    – Введение дополнительной дозы рекомендуется через шесть-девять месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавируса. Будет использована одна доза вакцины. Военнослужащие понимают необходимость повторной иммунизации для обеспечения достаточной защиты от новых штаммов коронавируса и преодоления пандемии COVID-19 всем казахстанским обществом, – сказал начальник Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.

    В Вооруженных Силах Казахстана уже сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Двумя компонентами вакцинировано 100% личного состава, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Коронавирус в РК Вакцинация Вооруженные силы
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