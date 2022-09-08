Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Военнослужащие стали победителями Tartyl Fest в столице

    8 Сентября 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на перекладине, прошедший во всех регионах страны с 10 июля по 6 сентября 2022 года, завершился в Нур-Султане. Первое и второе место в столичных состязаниях заняли представители Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    Старший офицер департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК капитан Александр Нохрин подтянулся 31 раз. Это лучший результат в весовой категории свыше 90 килограмм в возрастной группе старше 30 лет.

    Второе место в этой же весовой категории и возрастной группе занял магистрант Национального университета обороны майор Ермек Мекеев, подтянувшийся 25 раз.

    Республиканские соревнования по подтягиванию на перекладине проходили в 20 городах нашей страны. Они организованы фондом поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан. Во всех регионах активное участие приняли военнослужащие Вооруженных сил. Нур-Султан стал последним по счету городом проведения фестиваля, собравшим свыше 650 участников.

    Теперь победители из каждого города примут участие в гранд-финале в столице, о дате которого будет сообщено дополнительно.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Армия Минобороны РК Вооруженные силы Tartyl Fest
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге