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    Военнослужащие срочной службы уволены в запас в Семее

    24 Октября 2020, 10:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее военнослужащие срочной службы уволены в запас, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

    В ведомстве сообщили, что сегодня, 24 октября, во всех воинских частях и соединениях Министерства обороны началось торжественное увольнения солдат срочной службы. Солдаты, отслужив установленные сроки, простились с Боевым знаменем воинской части. В связи с требованием карантинных мер в этом году увольнение военнослужащих проводится в необычном формате, на плацу личный состав строится на безопасном удалении друг от друга.

    В течение года порядка 1000 военнослужащих из всех регионов страны показывали высокие результаты по предметам боевой подготовки и воинской дисциплины. «С высоко поднятой головой мы сегодня уходим в запас, получив необходимые знания и воинское мастерство, чтобы в будущем, если это потребуется от нас, встать в ряды Вооружённых сил Республики Казахстан и приложить все усилия и знания для защиты суверенитета нашей Родины», - сказал рядовой Жамбыл Нурдаулет.

    Воин в запасе говорит, что служба воспитала в нём такие качества, как ответственность, уважение к старшему поколению, понимание смысла жизни настоящего мужчины и защитника, любовь к Родине. «Родина - это не только земля, на которой мы живем, а то, что нас окружает: семья, близкие нам люди, друзья, край в котором родился и вырос, где нас воспитали», - говорит Жамбыл. Отметим, в течение года они приобрели знания по боевой подготовке и достигли хороших результатов по своим специальностям. Отличившиеся военнослужащие срочной службы были награждены благодарственным письмом и памятным подарком.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Армия
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