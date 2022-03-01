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    Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку

    1 Марта 2022, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре горной подготовки Вооруженных сил Казахстана проведены учебно-методические сборы с военнослужащими альпийских и разведывательных подразделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в свете реализации поручения Главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии.

    Основная цель сборов – совершенствование техники преодоления горных препятствий, выполнения тактических приемов и способов ведения боевых действий в сложных условиях высокогорья.

    В ходе подобных занятий личный состав не только совершенствует уровень горной подготовки, но и укрепляет физическую выносливость, выдержку и стойкость при выполнении учебно-боевых задач.

    Ряд военнослужащих повысили квалификацию инструкторов по горной подготовке, выполнили нормативы третьего и второго разрядов по альпинизму.

    Подводя итоги, командующий Силами специальных операций полковник Болат Журабаев отметил успешное выполнение личным составом учебной программы, вручил военным альпинистам сертификаты и нагрудные знаки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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