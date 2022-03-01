Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центре горной подготовки Вооруженных сил Казахстана проведены учебно-методические сборы с военнослужащими альпийских и разведывательных подразделений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в свете реализации поручения Главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии.

Основная цель сборов – совершенствование техники преодоления горных препятствий, выполнения тактических приемов и способов ведения боевых действий в сложных условиях высокогорья.

В ходе подобных занятий личный состав не только совершенствует уровень горной подготовки, но и укрепляет физическую выносливость, выдержку и стойкость при выполнении учебно-боевых задач.

Ряд военнослужащих повысили квалификацию инструкторов по горной подготовке, выполнили нормативы третьего и второго разрядов по альпинизму.

Подводя итоги, командующий Силами специальных операций полковник Болат Журабаев отметил успешное выполнение личным составом учебной программы, вручил военным альпинистам сертификаты и нагрудные знаки.