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    Военнослужащие сошлись в рукопашном бою в Караганде

    3 Марта 2023, 00:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В воинской части 5451 города Караганды начался чемпионат Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии по рукопашному бою между подразделениями СКО, Карагандинской, Акмолинской, Костанайских областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За главный приз – Кубок Командующего генерал-майора Сакентая Шекарбекова - будут бороться более 50 бойцов. В соревнованиях принимают участие все категории военнослужащих, в весовой категории от 55 до 87 кг и выше.

    В течение трех дней будут проводиться бои. Лучшие 10 спортсменов выйдут в финал 4 марта.

    Главный судья соревнований - кандидат мастера спорта по Президентскому многоборью в лыжных гонках и биатлону, начальник физической подготовки и спорта Регионального командования «Орталық» полковник Александр Апасов.

    «Целью соревнований является сплочение воинского коллектива через спорт, развитие их физических и морально-волевых качеств и, конечно же, избрание претендентов на звание лучшего бойца регионального командования, который в составе сборной будет представлять свой регион в республиканском соревновании по рукопашному бою в апреле в городе Шымкенте», - сообщили в пресс-службе Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Нацгвардия Вооруженные силы Караганда
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