Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Военнослужащие соревновались в лыжных гонках в Семее

    22 Февраля 2022, 15:07

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее прошли соревнования по лыжному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе Семейского гарнизона рассказали, что на лыжной базе прошел чемпионат по лыжному спорту среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие 15 команд. Участники соревновались в лыжной гонке и гонке патрулей, преодолевая отведенную дистанцию на время.

    По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала команда войсковой части 36803, второе место войсковая часть 10181, третье – военнослужащие войсковой части 28738.

    «У природы нет плохой погоды, а в зимнее время заниматься спортом – одно удовольствие», – отметила участница соревнований сержант Асем Жакенова.

    Победители чемпионата представят региональное командование «Восток» на Спартакиаде Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта в г. Щучинске.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Спорт Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахский боксер-полицейский из США проиграл первый бой за два года
    Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане