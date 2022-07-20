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    Военнослужащие РК обучаются секретам разминирования

    20 Июля 2022, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках развития и расширения миротворческой деятельности Вооруженных сил Республики Казахстан на базе Центра разминирования Конаевского гарнизона проходит пилотный курс «Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Обучение, организованное при участии экспертов департамента миротворческих операций ООН, проходят свыше 20 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана из разных регионов.

    Основная цель курса – ознакомление личного состава со стандартами и правилами работы групп разминирования в условиях миротворческой миссии или операции.

    В ходе занятий военнослужащие изучат правила планирования обеспечения, организации и применения подразделений разминирования.

    По итогам курса представителями департамента миротворческих операций ООН будет дана оценка и рассмотрена возможность присвоения курсу сертификата соответствия стандартам ООН.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Алматинская область Минобороны РК Вооруженные силы
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