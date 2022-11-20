Военнослужащие РгК «Юг» активно участвуют в выборах Президента страны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Все условия для голосования были созданы для участия в избирательном процессе военнослужащих горно-егерского подразделения РгК «Юг», находящегося в горной местности Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Горно-егерское подразделение регионального командования «Юг» является единственным в своем роде в составе Сухопутных войск Казахстана и расположено в горной местности Жуалынском районе Жамбылской области. Уникальность воинской части заключается в том, что в её составе действуют горно-стрелковая, горно-егерская, вьючно-транспортная роты, каких нет ни в одном другом подразделении Сухопутных войск Казахстана, и на службе в качестве боевых единиц состоят лошади.

«Для того, чтобы солдаты срочной службы могли проголосовать на внеочередных выборах Президента РК, на территории горно-егерского подразделения регионального командования «Юг» был создан закрытый избирательный участок № 217, - пояснила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова. - Голосование прошло благополучно, без срывов и происшествий. По-военному организовано, солдаты срочной службы получили у секретарей избирательной комиссии листки голосования и прошли в кабинки».

Своим поделились рядовые срочной службы Бекарыс Исмагулов и Санжар Даниярулы, призванные из Алматинской области.

«Мы - граждане Республики Казахстан, и наш гражданский долг принимать активное участие в жизни страны, - отметили военнослужащие. - Мы понимаем, что сегодня важный день в жизни казахстанцев, и не остаемся в стороне, для нас специально на территории части создан избирательный участок, куда мы смогли прийти и проголосовать. Уверены, что наши голоса внесут свой вклад в будущее Казахстана».

Как признался Санжар Даниярулы, который ради службы в армии взял академический отпуск в Каспийском университете, в котором учился по специальности «финансист», в будущем он тоже планирует стать Президентом. И потому понимает, как важен каждый голос жителя страны в выборе Президента, как важно, чтобы все граждане ответственно относились к участию в голосовании.

Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев проголосовал с раннего утра на открытом избирательном участке № 35, к которому он прикреплен.

«Войска регионального командования «Юг», как известно, дислоцированы по всему югу Казахстана: в Жамбылской, Туркестанской и некоторой части Алматинской областей. Все военнослужащие войск Ргк «Юг» голосуют на своих избирательных участках, – прокомментировал командующий войсками Ргк «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев. – Моя семья, к примеру, прикреплена к избирательному участку № 35 в городе Таразе. В дальних гарнизонах у нас работают закрытые избирательные участки. То есть, созданы все условия, чтобы военнослужащие смогли реализовать свое право голосовать. Голосовать пошли все - и сами военнослужащие, и члены их семей. Никто не остается равнодушным к будущему нашей страны».

По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, в 7:00 утра в регионе приступили к голосованию на 493 избирательном участке, участвуют в выборах 716 610 избирателей. Всего в регионе проживает 1,2 млн жителей.

В Таразе действуют 125 территориальных избирательных участков, участвуют 255 тыс. избирателей. Население областного центра составляет 408 200 человек.

Как сообщалось, сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране. Из 68 зарубежных участков голосование доступно в 64. Участки в США и Канаде начнут работу позже из-за разницы во времени.

Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 16:05 20 ноября, бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки. По Жамбылской области проголосовали 68,74% жителей.



