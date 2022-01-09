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    Военнослужащие РгК «Восток» обеспечивают охрану стратегических и особо важных объектов

    9 Января 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» обеспечивают соблюдение режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Министерства обороны РК отметили, что воинскими подразделениями осуществляется охрана стратегических и особо важных объектов в зоне ответственности регионального командования.

    Управляет действиями частей и подразделений регионального командования генерал-майор Асан Жусупов.

    «В этот сложный момент для нашего государства личным составом регионального командования, силовых структур выполняются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим - Президентом страны. Сейчас главное - сохранение стабильности и независимости нашего государства. На сегодня взяты под охрану и оборону государственные стратегические и военные объекты, выставлены блокпосты перед въездом в населенные пункты», - отметил командующий войсками регионального командования «Восток» Асан Жусупов.

    В ведомстве также добавили, что во взаимодействии с органами правопорядка выполняются задачи по организации контрольно-пропускного режима на въездах в населенные пункты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Видео Вооруженные силы ЧП-2022
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