Военнослужащие РгК «Восток» обеспечивают охрану стратегических и особо важных объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Восток» обеспечивают соблюдение режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства обороны РК отметили, что воинскими подразделениями осуществляется охрана стратегических и особо важных объектов в зоне ответственности регионального командования.

Управляет действиями частей и подразделений регионального командования генерал-майор Асан Жусупов.

«В этот сложный момент для нашего государства личным составом регионального командования, силовых структур выполняются задачи, поставленные Верховным главнокомандующим - Президентом страны. Сейчас главное - сохранение стабильности и независимости нашего государства. На сегодня взяты под охрану и оборону государственные стратегические и военные объекты, выставлены блокпосты перед въездом в населенные пункты», - отметил командующий войсками регионального командования «Восток» Асан Жусупов.

В ведомстве также добавили, что во взаимодействии с органами правопорядка выполняются задачи по организации контрольно-пропускного режима на въездах в населенные пункты.



