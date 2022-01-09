Военнослужащие Регионального командования «Юг» несут службу на блокпостах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Регионального командования «Юг» выполняют задачи по обеспечению соблюдения режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Министерства обороны РК пояснили, что деятельность воинских частей и подразделений координирует командующий войсками, генерал-майор Кайдар Каракулов. Командующий войсками организовывает взаимодействие с другими государственными органами в зоне ответственности.

В свою очередь, военнослужащие осуществляют охрану особо важных объектов жизнеобеспечения, участвуют в организации контрольно-пропускного режима, обеспечивают охрану и противодиверсионную безопасность военных объектов, несут службу на блокпостах.