Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Военнослужащие Регионального командования «Юг» несут службу на блокпостах

    9 Января 2022, 17:01

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Регионального командования «Юг» выполняют задачи по обеспечению соблюдения режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Министерства обороны РК пояснили, что деятельность воинских частей и подразделений координирует командующий войсками, генерал-майор Кайдар Каракулов. Командующий войсками организовывает взаимодействие с другими государственными органами в зоне ответственности.

    В свою очередь, военнослужащие осуществляют охрану особо важных объектов жизнеобеспечения, участвуют в организации контрольно-пропускного режима, обеспечивают охрану и противодиверсионную безопасность военных объектов, несут службу на блокпостах.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Жамбылская область Армия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге