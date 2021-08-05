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    Военнослужащие почтили память Талгата Бегельдинова в Нур-Султане

    5 Августа 2021, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 99-й годовщины со дня рождения дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова в городе Нур-Султане состоялась церемония возложения цветов к памятнику прославленного летчика. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ней приняли участие Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов, ветераны и офицеры Военно-воздушных сил Казахстана.

    «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти подвигам Талгата Якубековича. Имя героя с гордостью носит Военный институт Сил воздушной обороны, выпускающий достойных преемников, военных летчиков, защитников независимого Казахстана. В своих сердцах мы храним светлую память о прославленном герое, и будем всегда следовать его наказам: «Учитесь, дерзайте, будьте крепкими духом и телом. Приучайте себя к выносливости, умению переносить трудности. В любой ситуации, при любой схватке побеждает тот, кто сильнее духом. Будьте верными наследниками боевых и трудовых традиций старших», – сказал генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

    Талгат Бегельдинов прошел путь от курсанта Балашовского авиационного училища до командира эскадрильи 144-го гвардейского авиационного полка в составе Первого Украинского фронта.

    За годы войны он совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2, успешно выполнял самые ответственные задания, демонстрируя храбрость и мастерство. За героические подвиги Талгат Бегельдинов награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны I и II степеней, был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

    В послевоенные годы Талгат Бегельдинов работал в военной и гражданской авиации, занимался общественной деятельностью.

    Талгат Якубекович Бегельдинов ушел из жизни 10 ноября 2014 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память Талгат Бегельдинов
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