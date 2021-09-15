Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Военнослужащие Нацгвардии спасли попавших в ДТП женщину и ребенка в ЗКО

    15 Сентября 2021, 12:12

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии спасли попавших в ДТП женщину и ребенка в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе регионального командования Национальной гвардии Казахстана «Батыс», инцидент произошел 14 сентября около 09.00 в районе села Пойма Теректинского района.

    Заместитель командира в/ч 5517 майор Женис Асылбеков, санитарный инструктор, ефрейтор Абылайхан Амангельдин и водитель, рядовой Куаныш Абылкасым стали свидетелями происшествия на железнодорожном переезде по пути в учебный центр Сункар.

    Водитель минивэна ехал на большой скорости и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. А. Амангельдин и К. Абылкасым вывели пассажиров из машины и оказали им первую медицинскую помощь. 65-летняя женщина с травмами плеча и ее пятилетний внук были доставлены в больницу села Подстепный. Бойцов Нацгвардии за оперативное оказание помощи пострадавшим поощрили.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область ДТП Нацгвардия Засуха
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Три человека погибли в ДТП близ БАКАД
    Машина перевернулась из-за ДТП в Павлодаре
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске