Военнослужащие Нацгвардии спасли попавших в ДТП женщину и ребенка в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии спасли попавших в ДТП женщину и ребенка в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе регионального командования Национальной гвардии Казахстана «Батыс», инцидент произошел 14 сентября около 09.00 в районе села Пойма Теректинского района.

Заместитель командира в/ч 5517 майор Женис Асылбеков, санитарный инструктор, ефрейтор Абылайхан Амангельдин и водитель, рядовой Куаныш Абылкасым стали свидетелями происшествия на железнодорожном переезде по пути в учебный центр Сункар.

Водитель минивэна ехал на большой скорости и, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. А. Амангельдин и К. Абылкасым вывели пассажиров из машины и оказали им первую медицинскую помощь. 65-летняя женщина с травмами плеча и ее пятилетний внук были доставлены в больницу села Подстепный. Бойцов Нацгвардии за оперативное оказание помощи пострадавшим поощрили.