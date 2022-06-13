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    Военнослужащие Нацгвардии РК стали призерами чемпионата мира по универсальному бою

    13 Июня 2022, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана прошел чемпионат мира по универсальному бою среди юниоров и взрослых. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 30 стран. Сборную Казахстана представляли военнослужащие Национальной гвардии», - сказала Шугыла Турлыбек.

    По итогам соревнований военнослужащий воинской части 5570 капитан Батырхан Аширбеков в весовой категории до 75 кг завоевал серебряную медаль.

    Гвардеец воинской части 6655 сержант Берикболсын Омирсериков в весовой категории до 60 кг стал обладателем «бронзы».

    «А в городе Джуния Ливанской Республики в начале июня прошел чемпионат Азии по самбо, в котором приняли участие команды из более 20 стран. Среди призеров – полицейские из Восточно-Казахстанской области. Асылбек Смаилов выступил в весовой категории 79 кг и взял «серебро». Айбек Саметаев стал бронзовым призером Чемпионата Азии в весовой категории 88 кг. Серебряным призером стал военнослужащий Национальной гвардии Казахстана рядовой Еламан Койшыбаев», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Фото: news.myseldon.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Узбекистан МВД РК
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