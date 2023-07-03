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    Военнослужащие Нацгвардии открыли новый учебный период в Караганде

    3 Июля 2023, 21:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 3 июля в воинских частях Регионального командования «Орталық» начались занятия летнего учебного периода. Первыми обучили личный состав офицеров, сержантов и солдат воинских частей №№ 6505, 5451, 5516, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первые занятия по государственно-правовой подготовке с военнослужащими Регионального командования провел лично генерал-майор Сакентай Шекарбеков. Командующий региональным командованием довел основные требования, выдвинутые Главой государства на Всеармейском совещании в мае, а также на расширенном заседании коллегии МВД, состоявшемся в июне в Астане.

    «Во время учебного периода каждый военнослужащий усовершенствует теорию и укрепляют практику, а также на занятиях вводятся новые подходы к их изучению. Первые занятия за второе полугодие проводят командиры воинских частей», - пояснил временно исполняющий обязанности начальника управления воспитательной и социально-правовой работы Еркебулан Каримов.

    Во время летнего учебного периода планируется качественное проведение занятий с полным охватом всеми категориями военнослужащих, занятий по государственно-правовой подготовке и занятий боевой, профессионально-должностной и специальной подготовки.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Нацгвардия
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