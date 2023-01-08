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Военнослужащие МЧС помогают вывозить снег с улиц Семея

8 Января 2023, 13:00
Военнослужащие МЧС помогают вывозить снег с улиц Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с обильными осадками в виде снега на улицах города Семей увеличился снежный покров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«По просьбе местных исполнительных органов 8 января 2023 года с 9.10 часов для проведения превентивных работ военнослужащие воинской части 68303 МЧС приступили к вывозу снега. В настоящее время вывезено 150 тонн снега. Работы по вывозу снега из центральных улиц города продолжаются», - говорится в сообщении.


Фото: t.me/qr_tjm


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