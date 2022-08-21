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    Военнослужащие Казахстана стали лучшими в конкурсе «Воин мира» - АрМИ

    21 Августа 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После уверенных побед казахстанских артиллеристов, военных топографов и стрелков в конкурсах Армейских международных игр еще четыре команды из Казахстана продолжают выступление на соревновательных площадках в Азербайджане, Армении и России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

    В армянском Дилижане в конкурсе «Воин мира» на этапе «Ратник» казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин. На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия. Окончательные итоги этапа, который состоит из упражнений по стрельбе, военно-медицинского и военно-прикладного комплексов, будут подведены в понедельник.

    В Кабардино-Балкарии в учебном центре горной подготовки «Терскол» в конкурсе «Эльбрусское кольцо» продолжается упорная борьба за лидерство. Накануне военные альпинисты выполнили девятую специальную задачу. В состязании по преодолению скального участка команда Казахстана показала третий результат. На первом месте команда России, на втором – Узбекистана.

    Сегодня участники конкурса совершат 25-километровый пеший марш из ущелья Ирик (2800 м) на ледник Малый Азау (3264 м). В понедельник конкурсанты выполнят специальные задачи по подъему/спуску на ледовом участке и транспортировке пострадавшего.

    В подмосковном «Алабино» танкисты команды Казахстана ожидают жеребьевки, которая определит даты и соперников по заезду полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона». В Азербайджане в конкурсе «Кубок моря» 22 августа участники будут соревноваться в мастерстве боевых пловцов.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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