Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах

    20 Ноября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 8000 военнослужащих и членов их семей в Алматинском, Конаевском и Талдыкорганском гарнизонах проголосовали на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Офицеры, военнослужащие по контракту и члены их семей приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Для удобства голосования солдат, в том числе проходящих лечение в госпиталях, предусмотрены закрытые участки для голосования.

    На территории Алматинского регионального гарнизона военнослужащие срочной службы десантно-штурмовых войск голосовали в Военном институте Сухопутных войск и полку связи.

    «В этом году я впервые принимал участие в выборах Главы государства. Неделю назад я принял Военную присягу. Присягнул быть верным народу Казахстана и законно избранному Президенту. Я с гордостью отдал свой голос за сильную, стабильную, процветающую страну, за уверенность в завтрашнем дне», - поделился своим мнением военнослужащий алматинской десантно-штурмовой бригады рядовой Руслан Насрединов.

    В Конаевском гарнизоне для военнослужащих сразу нескольких воинских частей избирательный участок организован на территории гвардейской десантно-штурмовой бригады. В Талдыкоргане десантники проголосовали на участке, организованном в воинской части Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Не остались в стороне и военнослужащие, находящиеся в зарубежных командировках. Шестеро представителей десантно-штурмовых войск отдали голос за кандидата в Президенты страны за рубежом. Четверо офицеров из числа военных наблюдателей при ООН проголосовали в Западной Сахаре и Африке (Марокко). Офицер Казахстанского миротворческого полка сделал свой выбор в посольстве Республики Казахстан в Индии. Двое участников миротворческой миссии в Ливане также проголосовали в посольстве Республики Казахстан в этой стране.

    Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.
    Выборы Вооруженные силы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шалкарцы устроили ярмарки национальных ремесел и кухни
    Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
    За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров