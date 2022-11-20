Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 8000 военнослужащих и членов их семей в Алматинском, Конаевском и Талдыкорганском гарнизонах проголосовали на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Офицеры, военнослужащие по контракту и члены их семей приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства. Для удобства голосования солдат, в том числе проходящих лечение в госпиталях, предусмотрены закрытые участки для голосования.

На территории Алматинского регионального гарнизона военнослужащие срочной службы десантно-штурмовых войск голосовали в Военном институте Сухопутных войск и полку связи.

«В этом году я впервые принимал участие в выборах Главы государства. Неделю назад я принял Военную присягу. Присягнул быть верным народу Казахстана и законно избранному Президенту. Я с гордостью отдал свой голос за сильную, стабильную, процветающую страну, за уверенность в завтрашнем дне», - поделился своим мнением военнослужащий алматинской десантно-штурмовой бригады рядовой Руслан Насрединов.

В Конаевском гарнизоне для военнослужащих сразу нескольких воинских частей избирательный участок организован на территории гвардейской десантно-штурмовой бригады. В Талдыкоргане десантники проголосовали на участке, организованном в воинской части Национальной гвардии Республики Казахстан.

Не остались в стороне и военнослужащие, находящиеся в зарубежных командировках. Шестеро представителей десантно-штурмовых войск отдали голос за кандидата в Президенты страны за рубежом. Четверо офицеров из числа военных наблюдателей при ООН проголосовали в Западной Сахаре и Африке (Марокко). Офицер Казахстанского миротворческого полка сделал свой выбор в посольстве Республики Казахстан в Индии. Двое участников миротворческой миссии в Ливане также проголосовали в посольстве Республики Казахстан в этой стране.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.



