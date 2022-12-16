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    Военнослужащего наградили медалью за спасение людей при пожаре в Алматы

    16 Декабря 2022, 13:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащего Военного института Сухопутных войск сержанта 3 класса Жандоса Барлыбаева наградили медалью «Ел қорғаны» за спасение людей из горящего общежития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «Приказом министра обороны Республики Казахстан за героический поступок военнослужащий Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Жандос Барлыбаев удостоен медали «Ел қорғаны». Награду сегодня от имени главы оборонного ведомства вручил командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Вчера в одном из общежитий Алматы по улице Красногорская, 4/1 произошел пожар. О нем военнослужащий узнал от знакомых и поспешил к месту происшествия. Увидев охваченный огнем второй этаж соседнего общежития, сержант Жандос Барлыбаев поднялся по оконным решеткам на второй этаж, откуда вынес ребенка 12-13 лет, четырехмесячного младенца, а также помог выбраться из горящего помещения их матери.

    Ранее в Жетысуской области в селе Улкен Панфиловского района загорелся частный жилой дом. Очевидец до прибытия пожарных вынес из горящего дома троих детей.

    Фото: Пресс-служба МО РК
    Алматы Пожар Минобороны РК Вооруженные силы Спасение
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