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    Военнообязанных могут привлечь к противопаводковым мероприятиям в Казахстане

    7 Апреля 2020, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнообязанных при необходимости могут привлечь к противопаводковым мероприятиям. Об этом в ходе онлайн брифинга в Instagram сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все что необходимо - техника и люди имеются и они работают. Про Талапкер (поселок близ города Нур-Султана) никто не забыл. И Талапкер, и все населенные пункты под контролем находятся», - заверил Владимир Беккер, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также заявил, что при необходимости военнообязанных могут привлечь к противопаводковым работам.

    «Если такая необходимость будет, то, естественно, мы их привлечем, пока они не понадобились, мы справляемся. У нас есть местные исполнительные органы, есть подразделения органов гражданской защиты, есть Национальная гвардия», - пояснил Владимир Беккер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок МВД РК
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