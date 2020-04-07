Военнообязанных могут привлечь к противопаводковым мероприятиям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнообязанных при необходимости могут привлечь к противопаводковым мероприятиям. Об этом в ходе онлайн брифинга в Instagram сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все что необходимо - техника и люди имеются и они работают. Про Талапкер (поселок близ города Нур-Султана) никто не забыл. И Талапкер, и все населенные пункты под контролем находятся», - заверил Владимир Беккер, отвечая на вопросы журналистов.

Он также заявил, что при необходимости военнообязанных могут привлечь к противопаводковым работам.

«Если такая необходимость будет, то, естественно, мы их привлечем, пока они не понадобились, мы справляемся. У нас есть местные исполнительные органы, есть подразделения органов гражданской защиты, есть Национальная гвардия», - пояснил Владимир Беккер.