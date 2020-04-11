Военнообязанные приступили к работам по дезинфекции и обеспечению порядка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Актобе прошла церемония принятия 100 военнообязанных на специальные сборы для обеспечения общественной безопасности в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, военнообязанные были призваны по Указу Президента РК «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

Аким области Ондасын Уразалин ознакомился с подготовкой и оснащением территориальных подразделений, осмотрел спецтехнику.

«Глава государства использует все ресурсы, для того чтобы страна вернулась к нормальной жизни, принимаются все меры в целях обеспечения здоровья и благополучия казахстанцев. Отрадно, что немало граждан готовы рисковать своим здоровьем и помочь родной стране в это непростое время. Действия всех граждан, которые хотят добровольно служить Родине, должны служить примером для других», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

После указания главы региона приступить к выполнению поставленных задач бригада территориальной обороны и личный состав ДЧС начали проводить дезинфекционные работы.

По словам помощника акима Актюбинской области по делам обороны и безопасности Адильбека Култаева, в соответствии с Указом Президента РК в местные военные отделения обратились почти 300 добровольцев, из них были отобраны 100 человек, прошедших специальную подготовку и пригодных по состоянию здоровья. При необходимости количество лиц, привлекаемых к воинской службе, будет увеличено.

Военнообязанные будут участвовать в проведении дезинфекционных мероприятий, совместно с сотрудниками полиции обеспечивать общественный порядок, решать другие вопросы, возникающие в процессе поддержания порядка и безопасности.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 апреля текущего года подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы». Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.