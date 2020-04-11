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    Военнообязанные приступили к работам по дезинфекции и обеспечению порядка в Актобе

    11 Апреля 2020, 21:14

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Актобе прошла церемония принятия 100 военнообязанных на специальные сборы для обеспечения общественной безопасности в условиях карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, военнообязанные были призваны по Указу Президента РК «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

    Аким области Ондасын Уразалин ознакомился с подготовкой и оснащением территориальных подразделений, осмотрел спецтехнику.

    «Глава государства использует все ресурсы, для того чтобы страна вернулась к нормальной жизни, принимаются все меры в целях обеспечения здоровья и благополучия казахстанцев. Отрадно, что немало граждан готовы рисковать своим здоровьем и помочь родной стране в это непростое время. Действия всех граждан, которые хотят добровольно служить Родине, должны служить примером для других», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

    После указания главы региона приступить к выполнению поставленных задач бригада территориальной обороны и личный состав ДЧС начали проводить дезинфекционные работы.

    По словам помощника акима Актюбинской области по делам обороны и безопасности Адильбека Култаева, в соответствии с Указом Президента РК в местные военные отделения обратились почти 300 добровольцев, из них были отобраны 100 человек, прошедших специальную подготовку и пригодных по состоянию здоровья. При необходимости количество лиц, привлекаемых к воинской службе, будет увеличено.

    Военнообязанные будут участвовать в проведении дезинфекционных мероприятий, совместно с сотрудниками полиции обеспечивать общественный порядок, решать другие вопросы, возникающие в процессе поддержания порядка и безопасности.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 апреля текущего года подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы». Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Армия Безопасность Патриотизм Общество
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