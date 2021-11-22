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    Военного, преследовавшего бывшую жену, намерены перевести из Актобе в другой гарнизон

    22 Ноября 2021, 23:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Начальника воинской части 99235, преследовавшего свою бывшую жену, намерены перевести из Актобе в другой гарнизон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многодетная мать Гульназ Жеткергенова не раз обращалась к руководству с жалобами на угрозы и преследования со стороны бывшего мужа. В ноябре она обратилась в фонд «НеМолчи». По словам женщины, она в разводе уже два года, однако бывший муж угрожает ей и не дает спокойно жить. Г. Жеркергенова также является военнослужащей.

    «...Я обращалась к командующему, начальнику гарнизона за помощью, муж неоднократно покушался на мою жизнь, угрожает, дети неоднократно видели насилие с его стороны. Органы опеки ему отказали в общении с детьми. 15.10.2021 года он пришел ко мне домой кричал, пытался войти в дом когда я была в больнице, дети его сильно боятся. Я написала обращение, теперь со стороны командования идёт сильное давление, потому что он командир части, а я военнослужащая по контракту.

    Он командир в/ч 99235, командование в курсе наших дел, они знают, что он выгнал меня зимой с пятью детьми на улицу. У меня на руках бумаги, где в суде он признал вину, что пытался меня задушить. Сейчас я строю свой дом, он угрожает моим наемным рабочим, ходит к ним на разборку», - пишет она.

    Женщина также обращалась на сайт Министерства обороны. Сегодня ей позвонили из министерства и сообщили, что ее бывшего мужа переводят в другой регион, вышел приказ от 19 ноября 2021 года.

    «Мне позвонили с Министерства обороны и сообщили, что бывшего мужа переводят в другой гарнизон, приказ уже вышел. Однако он еще не уехал из Актобе», - переживает она.

    Г. Жеткергенова также сообщила, что находится на больничном после операции, в этом году она выйдет на пенсию.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Армия Минобороны РК
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