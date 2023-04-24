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    Военного парада в этом году в Казахстане не будет

    24 Апреля 2023, 13:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств и в связи с выполнением других задач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Вместе с тем отмечается, что Министерство обороны запланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, а также работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.

    «Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте Министерства в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.

    Напомним, в прошлом году военного парада в Казахстане также не было.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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