Военного парада в этом году в Казахстане не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств и в связи с выполнением других задач. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем отмечается, что Министерство обороны запланировало и проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, а также работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации.

«Информация, о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте Министерства в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году военного парада в Казахстане также не было.