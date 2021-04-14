Военного парада 7 и 9 мая не будет в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Казахстане отменили военный парад на 7 и 9 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, военный парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы отменен из-за неустойчивой эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Кроме того, в ведомстве уточнили касательно мероприятий, которые пройдут вместо парада.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в 2021 году проведение военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы не планируется. При этом в гарнизонах будут организованы памятные мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер», - пояснили в ведомстве.

Напомним, из-за пандемии военный парад в Казахстане был отменен и в прошлом году.



