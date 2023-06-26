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    Военного осудили за смерть двух человек во время январских событий в Талдыкоргане

    26 Июня 2023, 23:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Военном суде Алматинского гарнизона рассмотрели уголовное дело в отношении военнослужащего по статье «Превышение власти с применением оружия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судом установлено, что 8 января 2022 года в Талдыкоргане подсудимый Е. из оружия «АКС-74» произвел несколько выстрелов по автомашине марки «Toyota Corolla», которая продолжила движение, несмотря на требования остановиться. В результате чего был причинен тяжкий вред здоровью двум лицам, повлекший их смерть.

    «Вина подсудимого доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-баллистической, судебно-медицинской экспертиз и вещественными доказательствами», - сообщили в пресс-службе Военного суда Алматинского гарнизона.

    Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал.

    «Содеянное Е., относится к категории тяжких преступлений и за их совершение предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд не установил смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами суд признал совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, нарушение принятой им присяги.

    С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления гражданину Е. окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В пользу потерпевшей стороны взыскан моральный ущерб в размере 7 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил», - отметили в Военном суде.

    Ранее в Алматы за убийство подозреваемого в участии в январских беспорядках осудили сотрудников изолятора временного содержания.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Судебный процесс Регионы Казахстана Алматинская трагедия Жетысуская область Талдыкорган Январские события
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