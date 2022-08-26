Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Военное сотрудничество Казахстана и Германии обсудили в Минобороны РК

    26 Августа 2022 22:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве состоялась встреча начальника департамента военного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с вновь аккредитованным в качестве военного атташе при Посольстве Федеративной Республики Германии в Казахстане подполковником Вольфгангом Бауершмидтом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Стороны также обсудили перспективы военного сотрудничества в области миротворчества, военного образования, медицины и взаимодействия в сфере верификационной деятельности.




    Фото: gov.kz
    Минобороны РК Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
    Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
    Официальный визит Алихана Смаилова в ОАЭ: подписаны соглашения на $900 млн
    Перспективные инвестпроекты на сумму более $6,5 млрд представил Алихан Смаилов в ОАЭ
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров