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    Военное положение объявлено в Армении

    28 Сентября 2020, 02:01

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении объявили о введении военного положения. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства Армении. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента вступления настоящего решения в силу объявить военное положение на всей территории Республики Армения. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования», - говорится в тексте решения правительства Армении.

    Ранее сообщалось, что в Азербайджане объявлено военное положение.

    Напомним, оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. МИД Республики Казахстан сделал заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Происшествия Армения
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