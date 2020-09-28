Военное положение объявлено в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Армении объявили о введении военного положения. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства Армении. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента вступления настоящего решения в силу объявить военное положение на всей территории Республики Армения. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования», - говорится в тексте решения правительства Армении.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане объявлено военное положение.

Напомним, оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. МИД Республики Казахстан сделал заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.