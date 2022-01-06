Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ

    6 Января 2022, 19:24

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ и председателя Совета коллективной безопасности Организации, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 6 января 2022 года состоялся телефонный разговор генсекретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, Премьер-министром Армения Николом Пашиняном.

    С. Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации Решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране.

    В настоящее время военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов.

    Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ Армения Россия Видео ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Россиянин похитил 4-летнюю девочку в Караганде
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России
    Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай