Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ и председателя Совета коллективной безопасности Организации, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 6 января 2022 года состоялся телефонный разговор генсекретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, Премьер-министром Армения Николом Пашиняном.

С. Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации Решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране.

В настоящее время военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.



