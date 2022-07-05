Военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ стартовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Состязания посвящены 30-летию Совета Министров обороны государств – участников стран Содружества Независимых Государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В них принимают участие более 250 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Спортивные соревнования среди военнослужащих имеют большое значение для развития сотрудничества между армиями наших государств. В ходе игр воины не только совершенствуют свое мастерство, но и обмениваются опытом в организации физической подготовки и спорта, а посредством личного общения укрепляют дружеские отношения между военнослужащими разных стран. Пусть в честной и бескомпромиссной борьбе победит сильнейший», – напутствовал военных спортсменов командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

К организации игр привлечены судьи национальной категории по военно-прикладным видам спорта, начальники физической подготовки частей и учреждений Вооруженных сил Казахстана, преподаватели профильных кафедр военных вузов. Для проведения состязаний подготовлены спортивные залы, стадион ЦСК МО, учебный полигон «Илийский», биатлонный комплекс «Алатау» и другие спортивные объекты.

«Мы сформировали квалифицированную судейскую бригаду. Все спортивные объекты и сооружения готовы к началу соревнований. Судьи, медицинский и технический персонал подготовлены. Остается пожелать спортсменам настойчивости в достижении цели, стойкости духа и ярких побед», – проинформировала начальник Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина

В программе международных игр военных спортсменов армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, военизированный кросс, офицерское троеборье и гиревое двоеборье.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, состоящие на действительной военной службе в вооруженных силах государств-участников СНГ. Предыдущие военно-спортивные игры стран Содружества проходили в России и Кыргызстане.

Фото: пресс-служба МО РК