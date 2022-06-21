Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» стартовал в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форум юных патриотов проходит под знаком Года детей и 30-летия Вооруженных сил Казахстана. В торжественной церемонии открытия VIII Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

К этому событию участники сбора, представляющие военно-патриотические клубы всех регионов страны, Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военные колледжи, школы-интернаты и республиканские школы «Жас улан» готовились целый год.

Юных патриотов напутствовали руководитель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед, председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал армии Мухтар Алтынбаев. Поддержать и посмотреть на достижения конкурсантов прибыли также ветераны Вооруженных сил, участники миротворческих миссий ООН, боевых действий и локальных конфликтов, представители государственных органов, общественности и СМИ.

В качестве гостей приглашены победители прошлых семи сборов и выпускники специализированных классов «Жас сарбаз». Сегодня многие из них - офицеры, курсанты военных ВУЗов, военнослужащие, воспитанники республиканских школ «Жас улан».

«Развитие и процветание страны, ее перспективы напрямую зависят от молодого поколения. Не случайно Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев отметил, что «молодежь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее», – сказал, приветствуя юных патриотов, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководитель оборонного ведомства также отметил, что каждому молодому человеку, независимо от того, выберет ли он профессию военного или нет, необходимо готовить себя к важной и благородной миссии – защите Отечества. Это не только священный долг любого гражданина. Это, прежде всего, дань уважения нашим предкам, отцам и дедам, которые обрели вечную славу и любовь народа, когда защищали домашний очаг в трудный для Родины час.

Атмосфера праздника была создана благодаря концертной программе, в которой прозвучали музыкальные композиции военного оркестра, были исполнены вокальные и танцевальные номера. Под синхронное дефиле оркестрантов великолепное чувство ритма продемонстрировали барабанщики. Особое впечатление на зрителей произвели показательное выступление десантно-штурмовой роты и тактический боевой эпизод с участием группы спецназа.

Для 600 участников сбора на территории учебного центра в Карагандинской области созданы хорошие бытовые условия. Разбит полевой лагерь с жилыми палатками, бытовыми комнатами и кухней. Организованы также музейные экспозиции, аллея «Айбын – патриоттар мекені», выставка образцов вооружения и военной техники и формы одежды.

В программе сбора – 11 конкурсов, военно-прикладных и военно-спортивных соревнований. Из-за эпидситуации в мире в течение двух лет состязания проводились в онлайн-формате. В нынешнем сборе конкурсанты будут состязаться как в цифровом пространстве, так и на тактическом поле.

Трансляция выступлений и участие в состязаниях в онлайн-режиме будут осуществляться на платформе мобильного интерактивно-информационного модуля «Jus Sarbaz Hub». Его презентация состоялась в день открытия сбора.

Организаторы мероприятия подготовили для воспитанников движения «Жас сарбаз» насыщенную культурно-досуговую программу. Будут интересные встречи, кинопоказы отечественных фильмов «Aibyn Cinema» и вечер костра «Айбын жалыны».

Закрытие и награждение победителей сбора молодежи «Айбын» состоится 24 июня.