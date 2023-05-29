Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Военно-патриотический клуб создали в учреждении «SOS Детская деревня Астана»

    29 Мая 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня защиты детей частное образовательное учреждение посетили представители Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. В торжественной обстановке состоялось открытие военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Воспитанников детской деревни приветствовал начальник НВПЦ Арман Асенов.

    «Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем защиты детей. Слово защита имеет глубокий смысл. Мы представляем культурный центр Вооруженных сил, являющихся надежным щитом страны. Пройдет немного времени и многие из вас станут защитниками Отечества. Это очень почетно и ответственно», – подчеркнул Арман Асенов.

    Первый шаг на этом пути воспитанники образовательного учреждения сделали – в торжественной обстановке они дали клятву юных патриотов и получили удостоверения участников детско-юношеского движения.


    Со знаменательным событием их поздравил председатель республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Меирбек Мендыгалиев.

    «Наше движение насчитывает более 250 тысяч человек. Мы постараемся, чтобы занятия в военно-патриотическом клубе были интересными, познавательными и полезными для вас», – сказал руководитель движения.

    Мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Аниматоры, игры, угощения и концерт, подготовленный творческой студией «Жас сарбаз», создали прекрасное настроение воспитанникам учреждения «SOS Детская деревня Астана».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия Патриотизм Минобороны РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спортсменка Вооруженных сил РК стала победителем этапа Кубка Европы по подводному ориентированию
    Почему парни не хотят идти в армию – ответ министра обороны РК
    Летний период обучения стартовал в казахстанской армии
    Государственный гимн РК исполнили более тысячи человек в Уральске
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана