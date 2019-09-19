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    Военно-морские силы США признали подлинность видеокадров с НЛО

    19 Сентября 2019, 18:53

    ВАШИНГТОН. CNN - КАЗИНФОРМ - ВМС США признали подлинность видеокадров, на которых «должны быть НЛО», летящие по воздуху. При этом официальные лица заявили, что не знают, что это за объекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    В интервью CNN, пресс-секретарь военно-морского флота Джозеф Грэдишер подтвердил, что на трех рассекреченных видеоматериалах изображены «неопознанные воздушные явления».

    На видео, опубликованном в период с декабря 2017 по март 2018 года организацией To The Stars Academy of Arts& Sciences, видны быстро движущиеся продолговатые объекты, зафиксированные с помощью современных инфракрасных датчиков.

    В кадрах от 2004 года датчики фокусируются на цели, когда она летит. Однако датчикам не удается переместить фокус, так как объект начинает ускоряться.

    2 видео от 2015 года содержат аудиозапись разговора между американскими летчиками-истребителями, пытающимися понять, что они видят:

    «Это беспилотник, брат», - говорит один пилот своему коллеге на первом видео.

    «О боже! Оно движется против ветра»

    «Посмотри на это!»

    По словам Грэдишера, открытость ВМС относительно «неопознанных воздушных явлений» (UAP - Unidentified Aerial Phenomena) в значительной мере делается для того, чтобы побудить граждан сообщать о «вторжении», которые они обнаруживают на аэродромах, которые, в свою очередь, могут угрожать безопасности пилотов.

    «Я имею в виду те частые «вторжения», которые происходят во время учений», добавил он.

    По его словам, единственный способ выяснить, что это за «неопознанные летающие явления», - это поощрять граждан сообщать о них, когда они их видят.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Наука США
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