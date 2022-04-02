Военно-морские силы Казахстана отмечают 29-летие со дня образования

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Второе апреля - особая дата для казахстанских военных моряков. В этот день в 1993 году Президентом страны был подписан Указ о создании Военно-морских сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря.

Военные моряки обеспечивают навигационно-гидрографическую безопасность мореплавания, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь государственным органам при осуществлении ими природоохранных и контрольных функций.

Экипажи кораблей участвуют в военных учениях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

На вооружении Военно-морских сил стоят современные корабли отечественного и зарубежного производства.

Офицеры проходят обучение в ведущих военных учебных заведениях Германии, Китая, России, США, Турции и Южной Кореи.

В городе Актау функционирует учебный центр Военно-морских сил. Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает ценность боевой выучки, воинской дружбы и строгой дисциплины. Эти качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи по обеспечению обороноспособности Республики Казахстан.

Фото:gov.kz