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    Военно-морские силы Казахстана отмечают 29-летие со дня образования

    2 Апреля 2022, 15:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Второе апреля - особая дата для казахстанских военных моряков. В этот день в 1993 году Президентом страны был подписан Указ о создании Военно-морских сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря.

    Военные моряки обеспечивают навигационно-гидрографическую безопасность мореплавания, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь государственным органам при осуществлении ими природоохранных и контрольных функций.

    Экипажи кораблей участвуют в военных учениях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

    На вооружении Военно-морских сил стоят современные корабли отечественного и зарубежного производства.

    Офицеры проходят обучение в ведущих военных учебных заведениях Германии, Китая, России, США, Турции и Южной Кореи.

    В городе Актау функционирует учебный центр Военно-морских сил. Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает ценность боевой выучки, воинской дружбы и строгой дисциплины. Эти качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи по обеспечению обороноспособности Республики Казахстан.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Дата Мангистауская область
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