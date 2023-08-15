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    Военная делегация Султаната Оман впервые прибыла в Астану

    15 Августа 2023, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча заместителя начальника Департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковника Даурена Манапа с заместителем начальника Генерального штаба по операциям и планированию Вооруженных сил Султаната Оман бригадным генералом Хамидом аль Балуши. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Стороны обсудили установление военного сотрудничества между двумя странами и перспективные направления его развития.

    Зарубежная делегация также побывала в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил РК, где ознакомилась с его экспозициями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сотрудничество Минобороны РК Вооруженные силы Международная деятельность РК
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