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Военная делегация Султаната Оман впервые прибыла в Астану

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Августа 2023, 20:35
Военная делегация Султаната Оман впервые прибыла в Астану Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча заместителя начальника Департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана полковника Даурена Манапа с заместителем начальника Генерального штаба по операциям и планированию Вооруженных сил Султаната Оман бригадным генералом Хамидом аль Балуши. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Стороны обсудили установление военного сотрудничества между двумя странами и перспективные направления его развития.

Зарубежная делегация также побывала в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил РК, где ознакомилась с его экспозициями.

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