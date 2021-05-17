Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Военная делегация Беларуси посетила Казахстан

    17 Мая 2021, 21:17

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков встретился с находящейся с рабочим визитом в стране делегацией во главе с заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь – командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    Участники встречи выразили полное удовлетворение развитием отношений между силовыми ведомствами двух дружественных стран.

    В ходе диалога Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомил гостей со служебно-боевой деятельностью и выполняемыми задачами войск правопорядка.

    Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Национальной гвардией Казахстана и внутренними войсками МВД Республики Беларусь в правоохранительной сфере и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества.

    В ходе пребывания в столице белорусская делегация ознакомилась с возможностями Центра управления войсками, деятельностью воинской части 5573 и инфраструктурой военного городка, а также посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

    В знак укрепления дружественных отношений руководители силовых ведомств на «Аллее дружбы» на территории Главного командования Национальной гвардии совместно посадили дерево.

    В дальнейшем белорусская делегация посетит города Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, где ознакомится с Центром боевой и методической подготовки ПСН МВД и Антикризисным учебным центром Национальной гвардии РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Беларусь Силовые структуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков