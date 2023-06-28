Воды порта в Японии окрасились в багрово-красный цвет, напугав местных жителей

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Вода в одном из портов в Японии стала кроваво-красной, что встревожило местных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Местный пивной завод Orion Breweries позже выступил с заявлением о том, что пищевой краситель, просочившийся в воду, заставил ее изменить цвет, добавив, что это не представляет опасности для здоровья.

Тем не менее, представители завода извинились за доставленные проблемы и беспокойство жителям города Наго на Окинаве.

Некоторые жители пришли в ужас от вида алой воды, другие же написали в соцсетях, что они выглядели «ядовитыми».

По словам органов здравоохранения США, пропиленгликоль, который используется для поглощения избыточной воды, «в целом признан безопасным» для использования в пищевых продуктах.

Утечка, предположительно возникшая в одной из систем охлаждения пивоварного завода, произошла во вторник и была устранена примерно в 9:30 по местному времени, сообщают японские СМИ. Пропиленгликоль просочился в воду через водосточные желоба.

Президент Orion Breweries Хадзиме Мурано сообщил японским СМИ, что компания расследует инцидент, добавив, что они примут меры, чтобы предотвратить повторение подобной утечки.

Orion производит одноименное светлое пиво, известное своим мягким вкусом.