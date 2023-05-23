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    Воды не было в одном их столичных ЖК из-за неправильной реализации внутренних сетей

    23 Мая 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Жители одного из жилых домов в Астане жалуются на проблемы с подачей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за этого в знак протеста жильцы дома вышли на проезжую часть. Видео распространилось в социальных сетях.

    Как заявили жители одного из столичных жилых комплексов, на протяжении последних двух месяцев в трех подъездах воду подают только глубокой ночью на несколько часов. По их словам, перебои с водоснабжением связаны с ошибками в ходе строительства дома и установки насосов.

    «Для решения данной проблемы был организован выездной прием с участием жителей, представителей акимата, ГКП «Астана Су Арнасы» и руководства обслуживающей компании. В ходе этой встречи специалисты ГКП «Астана Су Арнасы» пояснили, что причина отсутствия воды заключалась в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме, и в настоящее время требуется их корректировка», - прокомментировали в пресс-службе «Астана Су Арнасы».

    По данным ведомства, сейчас проблема с водой в ЖК решена. Специалисты «Астана Су Арнасы» провели чистку фильтров, в результате чего вода стала доступной в квартирах.

    Вместе с тем, как подчеркнули в «Астана Су Арнасы», сервисной компании было рекомендовано в подвальном помещении переделать систему ввода до насосов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана ЖКХ Вода
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