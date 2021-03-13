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    Воду сбрасывают на Сергеевском водохранилище в СКО

    13 Марта 2021, 19:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники филиала РГП «Казгидромет» проводят гидрологическое обследование реки Есиль и ее притоков и озера Большой Тарангул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным филиала, ледовая обстановка стабильная. На 11 марта толщина льда на реке Есиль варьируется от неполного ледостава в Петропавловске и Сергеевке и до 92 см вблизи села Токсан би.

    «Уровень Сергеевского водохранилища на эту дату составлял 723 см, объём - 606 млн кубических метров. Осуществляется сброс воды со скоростью 13,4 кубометра в секунду, средняя толщина льда - 75 см. Уровень воды на Петропавловском водохранилище - 686 см, средняя толщина льда - 38 см. Уровень воды на озере Большой Тарангул - 306 см, толщина льда - 80 см», - проинформировали в «Казгидромете».

    Наибольшее количество выпавших осадков зафиксировано в районе Г. Мусрепова - 164 мм, что на 63 мм, или 72% меньше, чем в прошлом году.

    Наименьшая сумма осадков в районе М. Жумабаева – 49 мм. Тоже меньше уровня прошлого года на 77%.

    В целом, количество осадков за зимний период меньше на 6% по сравнению с 2020-м годом.

    Напомним, в этом году на Сергеевском водохранилище ожидают приток воды на 60% больше нормы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Паводок МЧС
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