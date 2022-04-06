Воду с затопленных улиц откачали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на улицах, затопленных талой водой, урегулировали ситуацию с подтоплением. На данный момент потоки воды остановлены, сотрудники коммунальной службы продолжают работу по укреплению защитных валов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На улице Таттимбета поток воды во дворы остановлен. Укреплены защитные валы, работают сотрудники коммунальной службы. Завтра проведут тщательную уборку. На дежурстве постоянная бригада и два погрузчика. Заготовлен инертный материал.

Что касается ситуации на Университетской - по периметру дома огородили мешкотарой и горельником. В конце дома 78/15 возвели искусственную дамбу. Из трёх два подвала уже осушены, проводится откачка талой воды в последнем. Убрали лужи на территории двора.

В Майкудуке вода подступила к нескольким улицам, были обращения с Кузембаева, Петрозаводской, Розы Люксембург, Манежной и Оркен. Все они отработаны, вода откачена.

«Было подтопление придворовой территории на улице Оркен, 13. Жителям предложили временное проживание в другом месте. Однако они отказались. На сегодняшний день работы по откачке талых вод полностью завершены. По нашему району было подтоплено 34 придворовых территории. На сегодня все они локализованы. На контроле находится посёлок Рабочий, а также пять подвальных помещений, в том числе дом № 57 в 17 мкр-не», – сообщил аким района Алихана Бокейхана Саят Шаймин.

Талая вода добралась и до дач в районе Фёдоровки. Мост рядом с дачным обществом «Наука» был защищён с двух сторон мешкотарой и инертным материалом. Спасатели откачивают воду. Задействовано 15 рабочих.

В случае подтопления домов местные исполнительные органы обеспечивают временное проживание и помогают в откачке воды. Многие жители отказываются от помощи и самостоятельно расселяются у родственников.

Всего по Карагандинской области на контроле на 6 апреля остаются 11 случаев угрозы подтопления придворовых территорий (Караганда – 5, Бухар-Жырауский район – 2, Каркаралинск – 1, Темиртау – 1, Шетский район – 2).

Напомним, последние двое суток несколько улиц Караганды были затоплены, а на дорогах были сильные переливы. Власти города совместно с ДЧС направили все силы на урегулирование ситуации.