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    Воду отключили в двух районах Алматы из-за аварии на водоводе

    21 Сентября 2022, 10:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 сентября на 1-й нитке Талгарского водовода на территории мкр-на Атырау произошла аварийная утечка воды, повреждена труба под землей 1400 мм. Сейчас водовод отключен от системы водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГКП «Алматы Су».

    Талгарские водоводы - это четыре нитки диаметром 1200-1400 мм, введены в эксплуатацию в 1960-х годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой из скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.

    В результате утечки воды имеется подтопление дворовой территории одного частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку.

    Аварийными службами проведены работы по изменению схемы водоснабжения путем переключения абонентов с аварийного водовода на другие водоводы. В результате проведенных работ максимально сокращена зона отключения воды.

    До устранения аварийной ситуации с 8:45 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:

    - Медеуский район - мкр-н Атырау - девять двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная Атырау);

    - Турксибский район, мкр-н Айша-Биби, ул. Волочаевская, 200 ИЖС, пять трехэтажных домов, котельная и пять административных зданий.

    Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме.

    Планируемое время окончания работ: 15:00

    «Заявка на течь воды поступила в диспетчерскую предприятия от абонента с 5:20, аварийные бригады прибыли на место в 6:00. Для ликвидации аварийной ситуации и изменения схемы водоснабжения задействовано четыре аварийных бригады, один экскаватор, два самосвала, четыре единицы аварийного автотранспорта.

    Посредством данных водоводов обеспечивается водоснабжение жилой и административной застройки Алатауского, Жетысуского и Турксибского районов, а также подача воды на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Годовой объем подаваемой воды посредством Талгарских водоводов составляет 25-27 % всего объема водоснабжения Алматы», - добавили в «Алматы Су».


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