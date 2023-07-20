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    Воду отключат из-за аварии в крупном микрорайоне Атырау

    20 Июля 2023, 03:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за аварии на канализационном коллекторе в крупном микрорайоне Атырау отключат воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-служба акимата города Атырау распространила срочное сообщение. В нем говорится, что аварийная ситуация произошла в городском микрорайоне Балыкши на канализационном коллекторе. В связи с этим, в ночь с 19 на 20 июля с 00:00 будет временно отключена подача холодной воды во всем микрорайоне. Подробности о масштабах аварии не сообщаются. Городской акимат просит жителей микрорайона проявить понимание в сложившейся экстренной ситуации.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ЖКХ Происшествия Вода
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