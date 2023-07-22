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    Воду откачали из 138 дворов в Узынагаше

    22 Июля 2023, 00:25

    УЗЫНАГАШ. КАЗИНФОРМ – В селе Узынагаш откачали воду из 138 дворов частных жилых домов и 10 подвальных помещений, которые оказались подтопленными из-за схода селевого потока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Силы и средства местных исполнительных органов Шиенского сельского округа, а также пожарные ПЧ-4 села Узынагаш и военнослужащие В/Ч 28237 произвели откачку воды со 138 дворов частных жилых домов и 10 подвальных помещений домов. Остатки воды впитались в почву. Обстановка стабильная.

    В Талгарском районе по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар. На данный момент уровень воды в реке Талгар составляет 37 кубических метров в секунду. Пропускная способность гидротехнического сооружения 70,5 кубических метров в секунду», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для мониторинга и принятия оперативных мер проводятся замеры, выставлены дополнительные наблюдательные посты, организована работа оперативного штаба. Осадки на данный момент прекратились.

    Напомним, в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, и перелив воды через трассу. Также поврежден участок газопровода.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана Наводнение
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