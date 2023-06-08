Воду и песок на пляжах проверили санврачи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля провели лабораторные исследования воды и песка с пляжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, отобрали четыре пробы, которые проверили на бактериологические, в том числе патогенную микрофлору, санитарно-химические, паразитологические и радиологические показатели.

Четыре пробы почвы исследовали на бактериологические показатели (титр кишечной палочки, CL.perfringens, патогенная флора, термофилы), санитарно-химические и радиологические.

По результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют требованиям безопасности и нормативной документации.

В Петропавловске официально купание разрешено на двух пляжах: на реке Есиль и озере Пестрое. Купальный сезон в регионе начался 1-го июня.